調查：學生壓力大頻爆煲 兩成拒求助響警號

抗逆力 健康 較差 倡三層應急恒常化 香港中華基督教青年會（YMCA）昨日發表本港首份有關「香港中學生精神健康素養」調查結果，發現受訪學生與他人談論心理健康問題的意願較低，46.9%受訪學生表示一旦患有心理健康問題亦不一定尋求協助，甚至有20.1%受訪學生表明不會尋求協助。調查數據亦顯示，較低求助意願的學生，抑鬱、焦慮及壓力的程度顯著較高，抗逆力及健康狀況顯著較差。YMCA建議全港中學校本「三層應急機制」恒常化，以及設立專項基金支援中學生精神健康，資助對象為受初期情緒困擾的中學生。

調查於今年7月至8月中以問卷訪問了826名港島區中學生，過半受訪學生在過去兩周曾經歷感到緊張、不安或煩躁，甚至無法停止或控制憂慮。研究團隊以簡易版病人健康問卷（PHQ-2）評估受訪者的精神健康狀態，30.6%受訪學生正受抑鬱症相關的症狀困擾。同時，以簡易版焦慮情緒問卷評估受訪者的焦慮狀態，四分之一的受訪學生處於焦慮的狀態。

患者憂被評價標籤 以抑鬱焦慮壓力量表評估，29.3%受訪學生有中度或以上壓力，代表精神健康情況已達到必須關注的水平，更有17%被評為處於「嚴重/非常嚴重」的壓力水平。此外，以簡易版復原力量表評估，36%受訪學生被評為抗逆力低，面對逆境時需要較長時間調節壓力及情緒。在形容自己健康狀況為「好/非常好/極好」的受訪學生當中，有約16%被PHQ-2問卷評估為正受抑鬱症相關的症狀困擾。對於會否與他人談論感受，41.4%受訪學生願意與同伴或朋友談論感受，惟只有28.5%表示願意與成年人談論。

YMCA執行幹事李道生表示，調查結果絕對是一個警號，反映許多學生對自己的心理健康狀況缺乏了解，面對心理健康問題時感到孤單無助，且對尋求幫助缺乏信心，主因是青少年有時無法察覺自己的情感，使他們難以理解自己的情緒和需要。此外，青年未能與成年人建立信任的關係來分享個人感受，並擔心一旦談論情緒困擾會受到評價或標籤。

籲設基金支援診治 YMCA建議全港中學校本「三層應急機制」恒常化，以及設立專項基金支援中學生精神健康，資助對象為受初期情緒困擾的中學生，由地區支援服務單位協助推行，將申請人轉介到合適的私營醫社輔導中心接受相關服務，包括心理評估、輔導或治療。YMCA亦提倡「Study-Life Balance」（學習生活平衡）學習生活模式，鼓勵學生投入學業之餘，也要享受社交、大自然及社區探索等各方面樂趣，與及充足的作息安排。