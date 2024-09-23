擅自改造後花園 恐成冧山泥禍端

【本報訊】玫瑰園被踢爆霸官地建花園，香港工程師學會前會長卜國明表示，一般霸佔官地、在斜坡上建後花園，都會將部分斜坡推平後再作加建，即「削一邊、填一邊」，以構建成一個平台作花園之用。此類工程會改變斜坡原有的形狀，令斜坡物理上的穩定性降低，若在合法情況之下需要找專業人士作評估後才可改建，但此類霸官地建花園屬非法行為，業主大多只會找裝修師傅自行改建，令安全系數進一步下降。

專家：斜坡變形 削穩定性 卜國明又指，即使在這些非法後花園上種草或種樹木，也不會增加安全系數，因為種草只能抓緊斜坡表面的泥土，防止水土流失，但斜坡形狀已有改變，加上大部分業主改建後會擺放桌椅、燒烤爐等家具，原先的斜坡設計亦未必適合有人長期佔用，若業主加鋪地磚更會令重量大增，連場大雨下或會引發山泥傾瀉。

土木工程拓展署回覆本報表示，署方未曾接獲玫瑰園鄰近斜坡的山泥傾瀉報告；但若有需要，土拓署會配合相關部門的跟進行動，就個別僭建個案會否增加山泥傾瀉風險，以及若發生山泥傾瀉的潛在影響，提供岩土工程方面的專業意見。

卜國明