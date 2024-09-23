獨家報道：霸地僭建 監控死角避法眼 玫瑰園淪計時彈

紅山半島驚爆翻版 議員斥執法懶懶閒 霸佔官地亂象無日無之，去年世紀黑雨揭發紅山半島霸地僭建風波，本報近日發現附近的豪宅玫瑰園原來同樣有霸地問題，全個屋苑16座中總共有13間獨立屋曾經或仍然非法佔用政府土地，即霸地率高達81%，其中11間獨立屋至今仍未糾正。由於玫瑰園位處山上最高位，從白筆山道望上去亦難以看到其霸官地而建的後花園，猶如「監控死角」。有議員狠批玫瑰園霸地情況嚴重，極不理想，促政府盡快執法及提告。

玫瑰園位於大潭紅山道，1996年10月入伙，已有27年樓齡，共有16座獨立洋房，北向大潭港，東向石澳，南向大潭灣，西向龜背灣泳灘。各洋房樓高3層，每一戶均設私人花園、天台及車房，明顯屬富豪置業區。翻查地產網頁，屋苑獨立屋的平均售價約逾1.7億元；平均租價約為21萬元。紅山半島的霸地僭建風波鬧到滿城風雨，在它之上的玫瑰園卻因所處角度隱蔽而難被發現，至今無被大肆報道。

花園向外延伸鋪草皮掩飾 本報記者近日到現場視察，發現進入玫瑰園只有經紅山道一條路徑，其地理位置居高臨下，位於白筆山山頂，三面環海，其東面就是紅山半島。由於玫瑰園位處山頂，記者曾到較近的白筆山道望上去，也只能看到護土牆，完全無法看到玫瑰園所在。

由地理資訊地圖的影像地圖可見，大部分獨立屋均有霸佔官地並額外加建成花園，該些獨立屋均原先已有一個花園位置，業主自行將花園再作延伸，不少鋪以綠色草皮並種上綠色植物等掩人耳目，甚至有獨立屋的霸地花園自行開闢小路，由獨立屋延伸出的花園長度約有20米，十分猖狂。

地政總署回覆本報表示，港島西及南區地政處早前接獲投訴，指大潭紅山道玫瑰園毗鄰的政府土地懷疑被非法佔用。署方初步調查發現有政府土地被非法佔用，遂向相關業權人發警告信，要求停止佔用政府土地及拆除相關構築物。

11獨立屋接警告仍未糾正 署方隨後巡查，發現兩間獨立屋已糾正，但仍有11間獨立屋非法佔用政府土地，因此將根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）發出通知，飭令相關人士於限期前糾正，否則將會採取土地管制行動。

無提告被質疑選擇性執法 議員江玉歡批評，現時仍有此類豪宅霸官地行為並不理想，政府對付霸地或僭建問題應一視同仁，認為玫瑰園的霸地問題嚴重，既然已向紅山半島的業主提告，為何不處理玫瑰園霸地問題，更質疑：「點解其他唔告？」江又指，懷疑因為署方在紅山半島上使用了大量人力，令執管人員人手不足，但面對此類霸地問題政府需加強力度打擊。記者梁皓芊