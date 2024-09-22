申紀錄石沉大海 性罪行如何提防

世風日下，道德淪亡。本港不時有教師逾矩的醜聞傳出，現時就有一宗中學男教師涉非禮女學生的案件正在審理。港府實施「性罪行定罪紀錄查核」機制多時，需求日增，至今已成學校請人的「指定動作」，惟網上預約系統未能與時俱進，動輒爆滿令申請石沉大海。影響求職及招聘事小，引狼入室事大。

本港自2011年12月實施「性罪行定罪紀錄查核」機制，要求從事與未滿18歲人士或精神上無行為能力人士有關工作的準僱員，在取得僱主證明書後向執法部門申請進行性罪行定罪紀錄查核。包括教師、補習社導師、照顧兒童的社工、兒科醫生和護理人員、特殊學校教職員，以至長期聘任的校巴司機、兒童活動助理等。立法會議員江玉歡透露，陸續收到市民求助，指警方的查核網上預約系統連月爆滿，影響他們的求職和招聘計劃。這一情況對社福及教育業界影響尤大，不少準僱員無法及時完成相關查核入職。本報記者於本月18日至21日期間4度實測，均因預約已滿而無法申請。

社福及教育界人士不時接觸兒童、未成年或精神上無行為能力人士，過去屢有性侵醜聞發生，最轟動莫過於2014年私營殘疾院舍院長性侵智障女院友事件，事迹甚至被改編成電影，激起社會廣泛關注。由此證明，推出查核機制十分必須，也是保障上述人士權益的一個辦法。時至今日，不少應聘者都需要提供「清白」無案底證明予僱主參考，要是警方的系統承受力不足，人手無法跟得上，將對應聘者產生極大不便。最令人擔心的是，部分校方或院舍容許僱員「後補」紀錄，因此出現「空窗期」，一旦聘請了有案底人士「引狼入室」，後果必定不堪設想。

事實上，「色魔教師」並非個別事件，僅2023年已有47名教師被取消教師註冊，當中主要干犯與性相關、虐兒或盜竊等罪行。而上述47人之中，涉及性相關罪行的個案有18宗，佔38%；師生戀個案有3宗，佔6%。與此同時，2021年至2023年與性相關罪行而被釘牌的教師數字逐步上升，分別由2人增至7人，再激增至18人，危機不能小覷。

更須指出，當局擬分三階段擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍，建議今年第四季將查核機制範圍擴大至準自僱人士，例如私人補習老師、運動教練、音樂老師等上門服務提供者，明年底前再擴展至志願工作者，最後則涵蓋所有僱員及自僱人士，就連大學迎新營的搞手都列入其中，可見網上預約系統的需求只會有增無減。工欲善其事，必先利其器。現時還未擴大查核範圍，系統已「人滿為患」，若繼續無法負荷，擴大查核只是形同虛設，亦跟保護有關群體的初衷背道而馳。

港府的電腦系統經常「跪低」早就不是新聞，由電子選民登記冊到康體通預約場地，再到監考易、報到易莫不如是。警方負責的「性罪行定罪紀錄查核」雖然不至於跪低，但人手不足、不敷應用，失去防範罪案功能，也是沒有意義。當局表明會增加額外人手處理申請，必須說到做到。