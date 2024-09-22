龍七公：杜絕剝削外勞 應從管理入手

最近全城哄動的新聞，莫過於非本地工友被管理公司剝削，事件自工會吹哨後，外勞被剝削消息此起彼落。筆者首先感謝傳媒連日報道讓事件曝光，揭發管理公司的不良手法，但筆者擔心這只是冰山一角；另一方面，筆者注意到有人在傳媒「吹風」，認為扣糧問題源於兩地建築工人薪酬差距太大，內地的建築隊若將全數工資發給來港外勞，會造成其內部嚴重不公，甚或滋生腐敗；由於涉及的利益太大，難以根治杜絕云云。筆者認為，如果真如有關人士所言，這樣香港根本不適合輸入勞動力！我們應堅持問題導向，因為「問題是時代的聲音，回答並指導解決問題是理論的根本任務」，因此我們是要解決問題，而不是被問題牽引，縱容問題存在，甚至將剝削合理化、制度化！

剝削事件引發有關為何要用工資中位數（中位數）來輸入勞工的討論，當中有人透過報章的評論，大肆宣揚應以低於中位數人工來聘請非本地工友，他們的理由竟是「因為管理公司在『無肉食』的情況下，就不會剝削他們」。但清醒的大家真的認為用低於中位數的人工來聘請非本地工友，就可以杜絕剝削事件？貪婪是沒有下限的，只要有空間，無良的人都會用盡方法來榨取！提出降低門檻來輸入勞動力，無疑是打算削弱本地工人競爭力，為日後全面開放輸入勞工鋪路。事實上，中位數機制就是保障本地工人的最後防線，因此絕不能因非本地工友被剝削而撤銷；這不只是剝削非本地工友，更進一步剝削本地工友。

多宗剝削事件牽涉不同的工程項目，然而都有共同點，就是作為代表大判來管理工友的公司，出現嚴重管理問題。筆者及工會都認為，大判有責任監察他們的管理公司，並對工友基本福祉包括薪酬、職安健等都有最終責任，不能以外判了就將責任也轉移！一方面大判不能姑息管理公司任意剝削工友，須作出嚴懲；相關政府部門亦要做好監管工作，對涉及剋扣工資的管理公司，以民事索償方法追討相關費用，禁止有關公司進入工務工程，並對當中可能涉及刑事罪行的個人作刑事檢控。同時，政府部門也要對知情不報、縱容管理公司剝削的大判處以「連坐」，追究其轉承責任。

此外，來港打工的工友需透過勞務公司轉介，工友要向公司繳交最多12.5%的「服務費」（即勞務費用）。因此，勞務公司有責任向工友提供完備服務，協助工友向管理公司追討被剋扣的費用，並為他們盡快安排新在港的工作！香港及相關地區部門需要定時檢視勞務公司服務情況，嚴懲未有積極協助工友的勞務公司，包括取消有關勞務公司的認可資格。

設投訴機制方便舉報 筆者建議為非本地工友特設投訴機制，方便他們遇到被剝削時可即時舉報，並提供支援減低其投訴成本，優先安排申訴工友到本港新公司工作。減少被剝削工友的後顧之憂，才能鼓勵他們主動投訴。