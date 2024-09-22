撥亂反正：太空救人 也涉政治

一男一女的美籍太空人，今年6月初乘坐美國波音公司研發的載人太空船「星際線」成功抵達國際太空站，原本是波音由飛機製造商升級為太空探索科技公司的重大里程碑。然而「星際線」其後出現多項技術故障，擔心無法按原定計劃將兩人安全送返地球，美國太空總署經多番考量後，決定改由另一私人太空探索公司SpaceX研發的「龍飛船」，於明年2月升空返航時「順道」接載兩人回家。

今次由波音負責的載人任務，本來已因連串測試失敗而延誤多時，到正式啟航又出現事故，並且要由商業競爭對手來營救，不但是奇恥大辱，還肯定會動搖美國政府、民眾和投資者的信心，令波音染指宇航事業面臨重大打擊。

兩名滯留太空人原定在太空站僅逗留8天，現在突然變成要滯留8個月。幸好兩人都經驗豐富，當中女的更是女性逗留太空最長時間的紀錄保持者（195天），今次意外讓她可打破自己的紀錄。再者，其實太空站內還有其他美國及外國太空人不時進進出出，高峰期同時住了多達12人，兩名滯留人士並不愁寂寞，也不缺基本生活物資。

那麼，為何不用其他太空船提早把兩人接走呢？當中涉及一些法律責任與保險問題，但最大障礙還是政治和面子。美國政府自家研製並曾成功載人的6艘太空船，有兩艘（挑戰者號和哥倫比亞號）已先後失事爆炸，餘下4艘亦已放進博物館。因為政策與預算問題，太空總署現時並無任何自家製並可在短時間內使用的載人飛船，必須依靠SpaceX等外判私人公司或其他國家幫忙。當中的「其他國家」其實也沒有別的，就只有俄羅斯和中國兩個「敵國」，教美國如何開口求援呢？