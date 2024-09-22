自成一家：勿把仇恨當作愛國

一名日本10歲學童在深圳遭人持刀襲擊身亡，引起兩國社會高度關注。這主要有三個原因：第一，死者年紀輕輕就慘遭毒手，正常人看到都會悲慟不已。第二，案發日剛好是「918國恥日」，時間點非常敏感。第三，這次已是內地今年第二起類似事件；6月時蘇州亦有人對日本人學校的校車行兇，一對日籍母子受傷，而中國籍校巴女職員更傷重身亡。

誠然，兇手行兇的原因複雜，例如深圳慘案的兇徒一直是社會邊緣人，沒有正當職業，過去亦曾多次犯事被拘留，甚至不能排除精神方面可能有問題。但由於上世紀日本曾侵略中國，有意見認為這些內地極端分子針對的不是別國人而是日本人，絕非偶然。

在深圳行兇的兇手44歲，屬於內地「80後」一代。那一代人從小接受的愛國教育，的確有不少「仇恨色彩」，着重講述新中國成立之前中國被列強侵略的歷史。八國聯軍、日本鬼子，都是他們自小接觸的名詞，讓大家牢牢記住被侵略的慘痛。說這些歷史事實沒有錯，但不排除有個別人會走向極端，誤將仇恨當作愛國。

這麼說絕不是將殺人的責任推給愛國教育，而是說要正確引導青少年建立正確的愛國觀。事實上，內地當局早年就出手整頓了一些抗日神劇亂象，對網絡上的仇恨言論亦有嚴格管理。深圳的慘劇發生後，內地媒體發表大量報道和評論，強調兇徒一定要受到法律嚴懲。當局明顯希望引導國人正確看待事件，不要把愛國變成害國。

近年中國崛起，成為全球第二大經濟體，愛國教育亦須與時俱進，不應再以反抗侵略為主調，而應更多論述歷史文化、制度優勢、卓越成就，從而讓國人自豪。這也是國家強盛、自信的一個象徵。