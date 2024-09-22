橫眉冷看：不會使出撒手鐧

中國前總理朱鎔基說過：中美兩國的關係，不會好到哪裏去，也不會壞到哪裏去。近年，中美角力似乎愈演愈烈，甚至像是勢成水火，但細心看來，卻總是爭中有合，在關鍵處始終留有一手，大家都不會往死裏打。

若說美國對華的制裁措施兇狠，大家最常引用的例子，便是華盛頓政府對中國電訊設備商華為的圍堵方式。幾年前，華為手機曾風行全球，眼看快將成為市場一哥，恰在此時，華府卻接連打出重拳，非但限制對華為輸出高端晶片，還禁止華為手機使用美國的谷歌搜尋器，也禁用了安卓系統。美國此舉，旋即使美歐地區華為的手機客戶驟減，即使是在香港，華為的銷量也急跌了一大半。

然而，筆者卻發現，跟華為一脈相承的榮耀手機，近年用戶愈來愈多。榮耀手機可以使用美國的高端晶片，也可以搭載谷歌和安卓系統，跟昔日的華為無異。假如老美當真要將中國的高端產業捏死，為甚麼只對付華為，卻放過榮耀呢？至於跟華為沒有血緣關係的中國品牌，例如小米、Oppo、Vivo、傳音等等，更是宛若無事，繼續在茁壯成長。

說到製造高端晶片的光刻機，美國對華的制裁和禁運措施，也是像唧牙膏般，一點一點慢慢來，似乎是有心要為中國留下逃生門，讓你可以逐步適應，甚至有機會能尋找到替代方案。假如兩個高手是動真格，按理不會這般出手，即使不能一招致命，也不至於會拳拳留力。說穿了，美國政客裝出一副兇巴巴的樣子，有時候只是為了向選民交代。實際上大家都明白，中美合則兩利，爭則俱損。這兩頭猛虎相鬥，恐怕有一半是在做戲，大家可別太認真看待。