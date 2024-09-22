坦言集：世界分割

以色列利用傳呼機、對講機及其他電子產品，隱藏炸藥，遙控爆炸，形成對平民社會的無差別傷害，目標是殺個別真主黨成員，結果在黎巴嫩造成數千人傷亡的重大悲劇，既反映以色列政府為謀害敵對人物，不惜帶上無辜人民的性命，對非猶太人的生命財產，視如草芥；顯示在猶太復國主義操控下的以色列政權和軍隊，為了它們的野蠻宗教信念，已經拋棄了人類文明的基本原則，成為當前國際文明發展的最大威脅。

此外，也暴露出猶太復國主義的真正面貌與政治企圖，已經不是猶太族與巴勒斯坦人（本屬同種同文的兄弟族）的領土之爭，而是變成猶太法西斯主義與國際文明（不論東西）的對抗。

這次無差別攻擊的最大後果，是國際社會因此而劃分兩極，近似冷戰時期的世界分割與對立。以色列既然可以用這樣的方法攻擊敵對社會，反以的一方亦可用同樣方法，炸藥的載體更可擴及所有帶有通訊能力或可裝置遙控炸藥的用具。通過在生產和銷售等過程的介入，都可變成即時遙控同時爆炸的武器，手機、電腦乃至電動車都可大規模地在生產與銷售時埋藏炸藥，按恐怖主義者指示而爆炸。在家居日常生活，在工作會議與其他公眾活動裏，攜帶這些裝置的便變成人肉炸彈。以色列此例一開，整個國際社會都會蒙受其害。

為保國家安全和反恐，所有國家都要對在海外生產、銷售進入國內的所有帶通訊功能的器具加以嚴密檢查，結果全面打擊這些器具的國際貿易；即使由友好國家進口的，亦防不了被改裝。

於是，在國際上樹敵眾多的美國及西歐各國，都會易受攻擊，導致它們禁制進口和使用國外製造、加工的電子器材，只容許國產國銷。但其去工業化的發展，已使之難以重新建立國產國銷的體系。涉及進口，以及國內銷售，便產生預埋炸藥的風險。以色列目的是打擊真主黨，結果是打擊歐美集體，也在國際上掀起新一輪國家恐怖主義的浪潮。

由此形成的新冷戰要畫地為牢，但歐美可趕及重建工業，自主生產嗎？中國要防美資的電腦和特斯拉電動車的潛伏炸藥威脅，歐美要防中國及其他發展中國家製造的各種通訊工具的威脅，結果是要摧毀現有的國際供應鏈體制，在猜疑和威脅中戰戰兢兢地防範，但百密仍會有一疏，危險四播，沒法收拾了。