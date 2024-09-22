響號硬撼的士車尾 3車相撞查躁司機

2個月前剷路態度囂張 昨對記者惡言相向 昨日凌晨時分，中區發生3車相撞事故，一名私家車司機在雲咸街響號催促前方的士時，其座駕懷疑失控，撼撞的士車尾後再撞向路旁執法部門車輛。肇事司機在路旁吸煙受查時，面對記者表現暴躁且惡言相向。據了解約兩個月前，涉事司機疑駕車剷上上址附近行人路，並與一名的哥爭執，當時有人態度囂張，最後因「不小心駕駛」而獲發傳票。

執法部門車輛亦中招 事發於昨日凌晨約2時半，一輛深色私家車駛至雲咸街79號對開，司機疑因前方的士緩慢行駛，隨即響號催促表達不滿。期間私家車懷疑失控撞向的士車尾，其後褪車時左車頭再撞向一輛停泊路旁的執法部門車輛右車尾，在附近執行交通管制的警員見狀，隨即上前作出調查。

車頭見違例泊車告票 調查期間，私家車男司機坐在路旁吸煙，當他察覺有記者到場採訪拍攝，頓時情緒激動爆粗怒罵「你影乜X嘢呀？」據悉，事發時一名懷疑醉酒女子躺臥私家車後座，幸意外中無人受傷，而兩名涉事司機均通過酒精呼氣測試。此外，私家車車頭有一張告票，懷疑早前因違例泊車而被檢控。

資料顯示，今年7月某日凌晨，涉事私家車司機疑駕車駛至雲咸街60號對開剷上行人路，期間一輛的士駛至，私家車司機與的哥因駕駛態度問題爭執。警員到場調解時，姓池（57歲）私家車司機身有酒氣且態度囂張，他經酒精呼氣測試後證實沒有超標。經調查後，因私家車曾剷上行人路，池男涉嫌「不小心駕駛」獲發傳票。