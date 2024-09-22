冚2釣魚機賭檔 拘14人

【本報訊】執法部門經調查和情報分析後，於上周五（20日）下午突擊搜查深水埗長沙灣道一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢獲4部釣魚機、約300元賭款及一批賭具，並拘捕10名男女（35至72歲）。

揭2通緝犯

當中一名姓李（45歲）本地男子，涉嫌「管理賭博場所」被捕；餘下4男3女本地人士、一名內地男子及一名越南籍男子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。其中一名48歲本地男子及52歲越南籍男子，亦涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。此外，一名46歲本地女子因違反監管令，與另一名48歲本地男子因沒有向法庭報到而被通緝，他們俱已被扣留調查。