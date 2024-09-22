董之英校隊逾期報名 學體會終否決予酌情

校方揭行政醜聞 涉誹謗前體育主任 仁濟醫院董之英紀念中學早前因學校遲交報名表，令學生未能參加學界足球比賽，中國香港學界體育聯會（學體會）發聲明指，不接納董之英紀念中學的逾期報名申請，並澄清未有對該校進行禁賽處罰。校方早前於記者會提到事件因前體育科主任「遺失密碼後不跟進」、「交接工作不合作」所致，惟香港教育工作者工會（教工會）昨發聲明指，經調查後發現學校及校長涉嫌不實指控前體育科主任，使教師名譽嚴重受損。校方指，正與教工會就事件進行溝通。

學體會表示，上周五（20日）召開特別會議，邀請董之英紀念中學校長及體育科主任出席，詳述及補充事件因由，但考慮上訴理由後，認為未能成為理據，經討論和參考過去類似個案，一致議決不接納逾期報名申請，已書面通知上訴裁決。學體會又指，作為主辦機構需要顧及所有會員學校作全面考量，同時要保持比賽制度的公平性，重申沒有對該校作出禁賽處分，學校仍可報名參加其他組別及尚未截止報名的比賽項目，希望校方能積極面對，為學生締造其他機會，盡快收拾心情，回復學習常規。

報名系統8月中已重設密碼 此外，教工會表示，有證據顯示，董之英紀念中學該校已於7月24日簽妥學體會「申請重設網上報名系統登入密碼」表格，負責人為該校另一名現職教師。學體會於8月13日接獲該校蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，並於同日處理，亦獲校方以電郵回覆確認，因此相信校方能夠登入網上報名系統及處理報名。

據工會掌握的通訊紀錄顯示，涉事教師於暑假期間一直與學校負責教師、接任的體育教師進行溝通。截至本年9月13日，涉事主任仍有與該校接任體育教師聯絡，回應其提問，期間亦有提醒處理報名事宜，亦有與學校相關人士協商補課日期，並於8月31日到董之英紀念中學進行暑期補課。另外，校方曾於記者會上聲稱涉事教師曾收到教育局發出的警告信，但據工會了解，有關警告信並非由局方發出，而是由學校發出。

教工會促校方公開交接真相 教工會認為，校長涉嫌多番將學校行政失誤卸責予離職教師，嚴重影響該名求助教師聲譽，有關做法並不恰當。工會促請學校收回不實言論及指控，並向涉事教師公開道歉，同時向公眾交代真相，避免事件再度惡化。