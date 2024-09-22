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葵涌貨倉男昏迷 送院命危
事發於健全街一個貨倉。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日早上約7時半，一名姓林（57歲）男工人，在葵涌健全街3號一貨倉工作期間，懷疑突然不適暈倒，其同事見狀，慌忙報案求助。
疑不適暈倒 同事報案
救護員接報趕至，發現事主昏迷，隨即替其急救並由救護車送往仁濟醫院，經搶救後情況危殆。執法部門正就事故原因展開調查。
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