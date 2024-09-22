東呼即應：Tesla入彎唔夠位 司機徒手搬石躉

【本報訊】正骨復位需由專業人士進行，可是有一種「另類復位」就相當耐人尋味。《東呼即應》近日發現，網上流傳一段車Cam片，有司機疑轉彎技術太弱雞，竟然落車嘗試搬開石躉。另外，一群疑似外傭在旺角群毆，完全不擔心被繩之以法。

根據該車Cam片段，拍到一位司機不知何故，竟然「力拔山兮氣蓋世」，落車徒手想將石躉「復位」，該司機不自量力的舉動令目睹事發經過的後車司機瘋狂嘲笑。

疑似外傭旺角群毆 另一網上流傳片段顯示，有兩班外籍人士在旺角大街大巷，不僅摑面、掹衫、起腳、扯頭髮，當中更加涉及女子雙打，以及男女混雙與團體賽項目。有網民留言指，可能是外傭姐姐的人士，或者不太清楚香港法律。

根據《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥即屬犯罪，可被罰款5,000元及監禁12個月。如果打架人士真的是外籍家庭傭工，相關罰款金額已令她們「白做」一個月。