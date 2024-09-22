北都發展 引入藍綠建設

【本報訊】創新科技應用愈趨廣泛，本港建築界近年引入不少新科技，發展局局長甯漢豪昨日表示，新發展區的規劃會引入「藍綠建設」策略，舉例在推展洪水橋/厦村新發展區第二期發展時，會改善及活化田心河河道的部分段落，建造河畔長廊，提高排水系統的適應能力。

防洪綠化並重 甯出席香港測量師學會周年研討會時致詞，指新發展區的規劃會引入「藍綠建設」策略，並以洪水橋/厦村新發展區第二期發展為例，指新發展區中亦設有蓄洪湖的區域公園，既可為市民提供綠化休憩用地，同時為城市降溫，應用「海綿城市」概念，以綠色、可持續發展的思維，多管齊下推行現代防洪策略。

另一方面，房屋局局長何永賢亦在社交平台介紹組裝合成建築法MiC的快速發展，她指有英國專家來港交流，該局介紹了啟德簡約公屋逾萬個單位，加上深至90米多的樁柱，整個興建期也不過兩年左右，簡約公屋的智慧工程管理平台細緻至每一位建築工人的狀況，宏觀至項目的整個物流鏈、兩地同步協作機制細節都能一目了然。專家參觀彩興路簡約公屋的示範單位，稱讚本港在該項建築法的發展迅速。

房屋局指，香港在「組裝合成」建築法落地應用上的快速發展，離不開內地的緊密合作與支持。政府會繼續落實各個簡約公屋、過渡性房屋項目，推進建築科技的應用，讓香港成為向國際展示國家新質生產力的重要舞台。