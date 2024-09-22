與黃大仙「講數」不果 無人機匯演泡湯

【本報訊】為慶祝赤松黃大仙寶誕的重頭戲、亦是本港歷來最大型的無人機匯演原訂昨晚8時半舉行，但因天氣關係延遲一小時，最終大會仍在晚上9時30分後取消，嗇色園一眾管理層為事件鞠躬道歉，現場一度有數百名觀眾等候，得知活動取消後，有人發出噓聲以示不滿。負責無人機表演的公司解釋，昨晚天氣反覆，會影響無人機的GPS，由於參與表演的無人機多達2,000多部，勉強飛行會構成危險。

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝道長致詞時曾稱，由於天氣不穩，他曾專程「上壇」與仙師「講數」，祈求表演可在吉時內舉行。

宣布取消 現場傳噓聲 但似乎「講數」成效不彰，原定8時半進行的無人機表演延遲超過一小時仍無果。在場等待的市民原有數百人，後不少人等得不耐煩，提早離場，至大會宣布取消的一刻，現場更傳來噓聲。

負責公司解釋，昨晚天氣反覆，會影響無人機的GPS，由於今次表演涉及的無人機多達2,000多部，若勉強飛行，一旦無人機信號出現故障，或會構成危險，故取消活動。

表演原為首次「衝出」黃大仙區的赤松黃大仙寶誕慶祝活動，2,000多部無人機擬在維港上空組成的仙師寶像、籤筒等圖案，讓更多市民認識黃大仙，同時為香港祈福。