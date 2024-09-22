暴雨襲港 多區淪澤國 黃紅雨正午高掛

【本報訊】受到廣闊低壓槽影響，本港昨日天氣不穩，天文台在上午11時至下午2時之間，一度發出黃色暴雨、紅色暴雨警告，一度更觀察需否發出黑雨，最終於下午1時55分取消所有黃雨警告。期間，本港多區錄得大雨，中午前後，本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島部分地區的雨量更超過70毫米。天文台指，未來一兩日香港雨勢有時仍較為頻密，而低壓槽上仍可能有低壓區生成，影響廣東沿岸。

天文台指，位於南海北部的廣闊低壓槽昨為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，低壓槽上有一個低壓區橫過珠江口一帶。受低壓區影響，天文台於上午11時45分首先發出黃色暴雨警告信號，20分鐘後改發紅雨，生效一個多小時，到1時20分再改發黃雨，再半小時後，於下午1時55分取消黃色暴雨警告信號。由於低壓槽持續影響本港，昨晚天氣依然不佳，風雨不時來襲。

今明兩日仍有驟雨 天文台昨晚發出《天氣隨筆》，談及低壓槽遇上冬季季候風的天氣預測，指一股東北季候風會在今日抵達華南沿岸，廣闊低壓槽亦會繼續產生影響。今明兩日有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，星期二市區最低氣溫會降至攝氏23度左右，新界再低一兩度。