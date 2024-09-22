議員倡設居民資料庫 優先安置劣質劏房戶

取締計劃恐致無家可歸 建過渡屋需加快 本港有11萬人居於劏房，當局計劃取締劣質劏房，但尚未公布配套方案。有議員認為，本港的劏房問題同時是貧窮問題，現時人均面積低於7平方米的劏房不足一成，但很多劏房都在老舊樓宇，存在走火、通風甚至僭建問題，估計最終被界定為劣質劏房的數量會超過一成，建議當局建立劏房居民資料庫，居於被取締劣質劏房的居民應優先編配過渡房屋和簡約公屋單位，但推行有關方案時，應先解決過渡性房屋的供應等，避免急就章導致大批居民無處容身。

籲釐清定義 包括面積安全範疇 多名議員昨日出席電台節目談到房屋政策及劏房問題，議員鄧家彪表示劏房既關乎房屋政策，也牽涉到貧窮問題，規管劣質劏房必須有清晰定義，有建議以香港人均居住面積16平方米基礎，提出劏房最低面積應是人均8平方米，但許多劏房居民都認為7平方米會比較符合實況。也有意見認為用人均面積來下定義無法處理管理等複雜問題。

而且，即使以人均面積7平方米作劏房最低面積，但這類劏房不足一成，反而很多劏房都建於老舊樓宇，有走火、通風甚至僭建問題，估計被界定為劣質劏房的不只一成。鄧又認為政府管制劣質劏房不能為快而快，首先要解決過渡性房屋和簡約公屋的落成數量，倘操之過急恐怕會導致大批住客無處容身，出現政策落差。

另一議員鄭泳舜則指，現時約有11萬劏房戶，本港雖推出劏房租管，理論上政府已掌握相當的劏房資料特別是租金方面，但真實情況是收集到的劏房租金只有約三分之一左右。他認為，劏房的居住環境是否合規，業主是負有一定的責任，同意設糾正期予以改善，時間方面則視乎情況而定。假設日後有兩成劏房被界定為劣質而須取締，當局也要掌握其住客情況提供針對性支援。

建議推自願儲蓄 助年輕人上樓 議員亦談及資助房屋助上樓，鄧家彪認為私樓樓價雖已回落，但仍在高水平，未來資助出售房屋的比例要略為提高，同時要有新思維或新措施協助年輕人上樓，建議政府可以考慮推出自願性儲蓄計劃，讓年輕人在儲蓄一定年期後，保證獲得購買資助房屋優先認購權，藉此鼓勵年輕人規劃人生，毋須受現行資助出售房屋入息上限的限制。