頸肩腰腿周身痛 姿勢不正禍無窮

【本報訊】現代人生活節奏快，工作時長，不少人運動量過少，以致脊椎旁肌肉慢慢退化，變得愈來愈弱，引發頸肩腰腿痛等問題，而且這種「都市病」逐漸年輕化，甚至有十幾歲的青少年患上頸椎病的個案。有中醫指出，這種疼痛問題於門診中已成為僅次於感冒的常見病，發病率亦逐年上升。

其實疼痛問題跟我們的生活方式息息相關，現代社會手機電腦普及，不少人工作需長時間坐在電腦前，加上坐姿不正確，大大影響腰椎健康，輕則造成肌肉疲勞、勞損，重則出現腰痛伴下肢麻木疼痛等腰椎間盤突出的症狀。

另一個造成疼痛問題的原因是日常生活中習慣做低頭族玩手機，長時間低頭會造成頸椎曲度改變，引致頸部肌肉疲勞、僵硬、疼痛、頭暈、手臂麻木及疼痛等，若沒有適當治療，就會進一步發展成頸椎病。

藥膳可改善頸椎病 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指出，中醫藥在預防及治療有關痛症方面有獨特效用，利用現代的康復治療技術，與中醫中藥，辯證施治，可以從整體改善患者問題，又能從中醫角度辨識體質，指導患者日常調養身體和疾病預防，治療痛症之餘，又能減少再患風險，從而徹底改善痛症問題。

有兩款藥膳療法亦適合頸椎病患者，包括葛根當歸煲豬脊骨湯，可益氣養陰，舒筋活絡，適用於神經根型頸椎病；以及川芎白芷燉魚頭，可祛風散寒，活血通絡，適用於風寒濕痹型頸椎病。