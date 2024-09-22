750人齊做拉力帶伸展操創世績

【本報訊】勞工處和職業安全健康局昨日在荃灣愉景新城舉行伸展操活動，750名參加者一同刷新「最多人同時做拉力帶伸展操」的健力士世界紀錄。勞工及福利局局長孫玉菡昨出席活動時表示，希望藉是次活動增強僱員進行伸展運動的意識，推廣職業健康。

本次活動約有1,000人來自不同行業參與「最多人同時做拉力帶伸展操」世界紀錄的創舉，在體適能教練帶領下，參加者一同使用拉力帶進行30分鐘伸展操。健力士世界紀錄見證官宣布，最終參與人數為750人，挑戰成功，創下健力士世界紀錄。

助減肌肉痠痛受傷風險 孫玉菡表示，希望藉活動增強僱員進行伸展運動的意識。僱員適時進行伸展運動能減少肌肉痠痛及受傷風險，提升工作表現，締造更健康及更高效率的工作環境。他又指，以「聚沙成塔，集腋成裘」達成目標，雖然伸展是個很小的動作，但團結一致，齊心做好這件事，意義則不同，完成後更可共創造健力士紀錄。

另外，勞工處和職安局昨日及今日亦同場舉行職業健康嘉年華，活動時間為於上午11時至下午6時。活動內容豐富，除了精彩表演、攤位遊戲、職業健康講座及主題打卡區外，大會亦設有健康風險評估站，由註冊護士為公眾提供簡單健康檢查，以提升公眾對職業健康的關注。