照顧者多接觸大自然 負面情緒減免

症狀少逾24% 緩解抑鬱最明顯 照顧認知障礙症患者十分不易，多接觸大自然有助緩解照顧者精神狀態。香港基督教女青年會昨發布一篇調查報告顯示，參與大自然活動的認知障礙症患者照顧者，其抑鬱症狀減幅相較於參與前減少逾兩成。專家指出，照顧者透過活動紓緩了抑鬱及焦慮症狀，亦能減輕照顧負擔。有照顧者現身說法，稱參與活動後確實能夠排解負面情緒。

女青與香港大學社會工作及社會行政學系的研究於今年的4月至7月間進行，參與研究的對象為104對輕至中度認知障礙症患者及照顧者，當中53對為實驗組，參加3次大自然療愈活動。另外51對為對照組，則參加3次藝術活動，如製作乾花相框、毛絨球畫及捲紙畫等。結果顯示，參與大自然活動的照顧者在活動後自評焦慮、抑鬱症狀以及照顧負擔，均比參與活動前有明顯改善，改善幅度亦比參與藝術活動的照顧者更為顯著，當中以抑鬱症狀減幅最明顯，達24.2%。焦慮症狀減幅則為23.9%，照顧負擔指數減少11.4%。

排解壓力建立正面思想 香港大學社會工作及社會行政學系研究助理教授蔡澤培表示，是次研究結果反映參與大自然活動對改善照顧者精神健康好處明顯。他表示，照顧者日常面對患者時少不免會有負面情緒，但又有需要時刻陪伴在側，是次活動讓照顧者在陪伴同時，可以保持身心放鬆，共同享受大自然。女青長者及社區健康部總主任韓慕琼表示，經常需要在家護老的照顧者，有機會外出與患者共同享受大自然，也有助改善精神健康。雖然香港寸金尺土，但只要掌握技巧，在公園等綠樹環抱的環境活動，也可達致同樣效果。

74歲的娟瑜是一名照顧者，她表示，多年來無間斷的照料別人，難免感到身心俱疲及對未來失去憧憬，甚至常感抑鬱、沮喪和焦慮。她亦不懂得排解壓力和情緒。娟瑜續稱，直至參與研究體驗大自然療愈活動，學習如何在大自然環境中放鬆身心後，才更懂得以開放的心態面對老伴的身體狀況，思想亦更正面和樂觀。