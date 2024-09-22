醫健：伶牙俐齒：拒絕你可能是為你好

在牙醫學士畢業一年後，本人有機會修讀牙周治療科碩士。當年碩士在菲臘牙科醫院修讀，有一位師兄比較抗拒為醫院病人植牙，在碩士課程的學生都聽過他的原因。

「病人完成在醫院的植牙後，醫院的醫生不可能一世跟進，以後的維護性治療（maintenance treatment）和及後發生的問題需要由私家醫生處理，其可能要用到的花費未必是牙科醫院的病人願意負擔的。幫這些病人植牙，而病人以後不能負擔可能發生的費用，情況很可能會變成死胡同，真的愛你變成害你了。」

過了差不多十年，上面提及的情況我的確遇到不少，也說明了想擁有植牙但沒準備當情況發生時要再花錢處理是不切實際的。情況在近年有更普遍迹象，可能與流行平價植牙有關。困難的是，植牙疾病要處理可能涉及手術，問題到了後期或需要手術移除以及大面積植骨。手術因為比較困難，所以有專門訓練的醫生去處理可能比較合適，當然價錢亦理應比較不菲。

植牙有機會遇上的問題，分為兩個類別：包括生物併發症和物理併發症。生物併發症即是植體周圍炎，亦可理解為植牙的牙周病。若果病人有牙周病但沒有處理，或是處理過但沒有持續進行牙周病維護治療，或是吸煙者都會令植體周圍炎機會大增。而關於物理併發症則是有關牙冠受損、螺絲斷裂、植體斷裂等問題。此等問題有可能跟植牙受力過大、植體角度不佳、病人飲食或磨牙習慣等因素有關。

植牙非一勞永逸 雖然植牙有機會發生問題，但是被廣大推崇當然有原因。植牙大大提升病人的咀嚼能力，也可以很美觀。在特別情況例如當多隻牙齒缺失，或是第4期牙周病，植牙更是在經濟情況許可下的不二之選。運用若果植牙得宜，甚至可以將正在惡化的全口狀況穩定下來，為病人帶來第二春。

植牙可以為病人帶來很多好處，當然值得病人擁有，但是植牙之前要處理好牙周病，植牙後要為植牙牙縫每天清潔，一輩子定期進行牙周病維護治療，以及為植牙每年照X光片檢查實為基本配套，而植牙之前亦應做好覺悟植牙可能會出現問題需要再花費處理。如果只預備種上牙付一次錢就沒有及後責任，就會一勞永逸，永遠幸福快樂，那我奉勸閣下還是不要植了，免得過了若干年後一場歡喜一場空。

牙周治療科專科醫生陳溢謙