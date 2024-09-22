大熊貓孖B「細佬」睡夢中口擘擘 盡顯為食本性 網民讚可愛

【本報訊】早前在海洋公園出生的大熊貓龍鳳胎寶寶日漸長大。海洋公園昨日公布最新片段，影片中的「細佬」毛髮已愈來愈濃密，睡眼惺忪且「口擘擘」，貌似正在睡夢中吃飯。公園又指，其實在大熊貓繁殖前都需要由照顧員通過特殊訓練，才能增加大熊貓交配成功的機率。

海洋公園發布的「細佬」新影片顯示，其眼睛還沒睜開似乎還沒睡醒般，但卻一直朝向保溫箱洞口「張大口」，如同在夢中享用美食。惹得網民直呼「救命」，盛讚「細佬」的模樣太可愛。

園方指繁殖前需作下肢訓練 另外，公園亦發布「熊貓大百科」，向觀眾展現照顧熊貓不為人知的另一面。原來雄性熊貓在交配季前，需由照顧員通過竹竿訓練其下肢力量，強化腿部肌肉，因雄性熊貓在交配時全身重量都會集中在下肢，這種訓練有助於提高熊貓交配的成功率。