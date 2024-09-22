遇「放蛇」斷正無收手 男子賣瀕危龜判囚

前後共檢獲32隻 物種均源自本港野外 有37歲男子涉嫌透過網上社交平台專頁及通訊軟件群組出售受管制物種，遭漁農自然護理署「放蛇」，後與執法部門聯合行動拘捕涉案男子，檢獲31隻來歷不明的瀕危龜隻，相關物種均源自本港野外。漁護署表示，該名男子日前（21日）在區域法院受審，被裁定非法管有受管制的本地野生及瀕危龜隻罪名成立，判處監禁15個月。漁護署指，這是自2018年加重走私瀕危野生動物的罰則以來，涉及最多本地物種的定罪個案。

該名被捕男子遭控以非法管有瀕危物種、非法售賣在本港取得的受保護野生動物，以及非法管有在本港取得的活生受保護野生動物等5項控罪，在區域法院被裁定罪名成立後，被判監禁15個月。

5罪共監禁15個月 案情指，被告透過其網上社交平台專頁及通訊軟件群組，出售受管制物種。2022年4月，漁護署人員喬裝顧客，後對該名男子採取執法行動，檢獲一隻大頭龜。其後，該名男子繼續有關違法行為，漁護署遂與警員於同年5月採取聯合行動，在油尖旺區一處所檢獲共31隻來歷不明的瀕危龜隻。

漁護署表示，案中檢獲的龜隻均屬《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》的瀕危或極度瀕危物種，同時亦為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄物種。經專業科學鑑證，證實所有檢獲的大頭龜、眼斑水龜及部分三線閉殼龜均源自本地野外。根據《保護瀕危動植物物種條例》，違例者一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年。