調整椅背爭執 港人夫婦機艙內「舉中指」挑釁內地女

【本報訊】搭飛機遇事應理論或尋求機艙服務員協助，切忌出言不遜甚或出手。近日一名內地女生在社交媒體發布影片，指在香港乘搭航班時因調整椅背問題，遭後排香港夫婦騷擾以及謾罵，甚至「舉中指」，機艙服務員屢勸該對香港夫婦不果，其後該女生獲安排換位才平息事件。國泰航空昨就事件表示，將拒絕涉事港人夫婦未來乘搭任何國泰集團的航班。

網名為「金玥霖」的內地女生指，中秋節（17日）當日乘搭香港飛往倫敦的航班，在飛機平穩飛行後調整椅背角度時，後方一對香港夫婦聲稱該女生影響他們看電視，要求女生調整座椅。女生婉拒後，該夫婦開始將腳伸到前方把手並踢女生手臂及椅背，女生期間曾出聲制止他們行為，怎料夫婦二人此時開始出言不遜，用「大陸妹」、「大陸人最厲害」及「大陸女生賣笑又得」等字眼攻擊該女生，期間更向該女生做出「舉中指」的行為。

發片女生繼續表示，她曾多次向航班職員反映情況，職員亦多次希望夫婦停止行為，但該夫婦仍繼續騷擾。之後，同機乘客中有人出聲制止該夫婦行為，甚至有香港乘客亦不滿夫婦行為，直言「不要說你們是香港人」、「你們太給香港人丟臉了」。機艙服務員要求乘客冷靜，並提出可讓女生換位置。

國泰：未來拒絕涉事夫婦乘搭 國泰航空回應事件指，經調查發現於上周二CX253航班上，兩名顧客因座椅靠背調整問題與前方顧客發生爭執，並作出語言及行為騷擾。期間，機組人員多次調解及勸阻，但二人未停止滋擾行為。機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下為其安排特選經濟艙以調換座位。調換座位後，機艙服務經理對涉事乘客的不當行為勸誡並給予兩次嚴重口頭警告。根據相關規定，涉事二人將被拒絕乘搭未來任何國泰集團的航班。國泰指一向重視顧客安全和旅程體驗，不會容忍任何機上滋擾行為，就事件向受影響顧客再次致歉。