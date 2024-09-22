沖天火險葬小姊弟 獨留兩孫祖母就逮

爆炸聲震慈雲山 百住客急疏散 昨日接近中午時分，慈雲山慈樂邨一高層單位，其中睡房內有夾燈疑電線短路引起火警，期間火勢迅速蔓延波及衣物，窗戶不斷湧出濃煙及噴出火球，一對疑被獨留的年幼小姊弟，幸由及時趕至的消防員救出火場，火勢約一小時後被撲熄，期間約100名住戶疏散，事故中幸無人受傷。執法部門經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕小姊弟的祖母，懷疑她曾把孫兒獨留住所。

事發於昨日上午11時45分，慈樂邨樂滿樓一高層單位突然起火，火勢愈燒愈烈且迅速蔓延，全屋瞬間陷入火海，滾滾濃煙不但從單位窗口湧出席捲半空，火場內噴出火球，並且一度傳出懷疑爆炸巨響。消防接獲多宗報案，多輛消防車趕至現場，期間派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，同時出動搜救隊協助約100名住客疏散到安全地方暫避。火勢約在一小時後被撲熄，幸好並無造成人命傷亡。

疑夾燈電線短路引發 事發時，涉事單位懷疑只有兩名分別9歲和7歲的小姊弟，期間弟弟致電親戚，指睡房的衣服着火，親戚驚悉後慌忙報案求助，所幸小姊弟有驚無險，由及時趕至的消防員帶回安全位置。執法部門經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕該對小姊弟的姓黃（52歲）祖母，並把她帶走扣留調查。據了解，小姊弟的父親在事發時正在上班，警員其後與他取得聯絡，以便了解情況。

至於起火單位嚴重焚毀，火勢更波及樓上單位，大廈外牆嚴重熏黑。消防經初步調查後，相信涉事單位一房間內，有夾燈懷疑電線短路引致火警，現階段無證據顯示案件涉及刑事成分。

住客：煙好大 唔走無命 有居於大廈30樓的住客莊先生表示，事發時乍聞火警鐘大鳴，他隨即開門查看，赫見走廊濃煙密布，煙霧撲面而來，連忙呼喚5至6名鄰居一起逃生。他憶述當時情況稱：「煙好大，你睇唔到我，我睇唔到你，唔走無命！」他們由30樓沿樓梯往地面逃生，過程中並無混亂，並慶幸今次火警無人受傷。莊先生憶述事件時仍猶有餘悸，直言是「人生第一次行咁多樓梯」，他指大廈一年數次「試警鐘」，他每次聽到都會走出家門查看，「唔睇一定有一次有事，唔係次次都無事㗎！」