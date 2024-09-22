預約交申請爭崩頭 名額98蚊「有售」

【本報訊】性罪行定罪紀錄查核（SCRC）一般為本地教育或社福機構工作者所需，近期預約SCRC的時間過長，網上甚至衍生另類商機，有網上買賣平台有人出價98元，出售「SCRC性罪行定罪紀錄查核快期、改期」服務，聲稱市民預約紀錄需時近一個月，該名賣家就可以代用家預約一個「快日子」，最快即日或翌日就可以進行申請。「代預約」服務出售方要求買家提供個人身份證等資料，運作模式與「搶票」程式相若。

要求提供身份證資料 本報記者昨日以客人身份向賣家了解情況。有關人士聲稱，最快能預約到下星期提交申請，記者同日多次嘗試透過執法部門網站預約，惟中午時分已見爆滿。

有不少聲稱已購買該服務的用戶在平台留言指，在執法部門的網站無法「搶」到預約名額，有人指已經不斷到網站預約，惟「成個禮拜都搞唔到」，而賣家數小時內就能「搞掂」，幫他們節省不少時間。

根據SCRC預約網站，市民預約時須提供身份證首6個數字及出生日期等資料，但網站亦提供更改預約的服務。