第4季擴涵蓋範圍 包括提供上門服務者

【本報訊】政府計劃擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍，加強對兒童及精神上無行為能力者的保護，今年第4季將擴大至準自僱人士，包括私人補習老師、運動教練、音樂老師等提供上門服務的人士。執法部門因應申請人數增加，會提升設備及推出更多措施，立法會保安事務委員會預計，屆時每年處理的申請將由現時的每年6萬宗提升至最少21萬宗。

當局早前就提出建議，將擴大機制範圍分為3個階段，今年首季擴至準自僱人士後，第二階段將於明年年底前擴展至志願工作者，最後擴展至所有僱員及自僱人士。委員會今年6月就有關議題作出討論，並同意建議擴大查核機制至所有現有僱員、自僱人士及志願工作者，其後再會於適當時候評估是否需要將機制改為強制。

查核有效期將延長至36月 文件指出，部門正提升有關設備，並建立網上申請平台處理查核申請。平台將由今年第4季起推行，協助公眾遞交申請表和文件、查詢申請進度及繳交費用。另外，部門亦計劃於全港6區的6間指定警署，增設24小時套取指紋服務，同時將查核申請有效期由現時的18個月，延長至36個月，提升效率。