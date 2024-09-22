系統提升慢吞吞 查核性罪行等到蚊瞓

首8月逾4萬申請人 求職聘任同折騰 本港推行性罪行定罪紀錄查核（SCRC）制度逾10年，但校園仍屢現淫師及教職員失德問題，當局今年年中宣布將擴大制度適用的人群至補習老師、體育教練及音樂老師等，並於今年第4季生效。惟不少求職人士近期向警方預約性罪行紀錄查核，卻因名額長期爆滿被拒，有人投訴連月失敗致心灰意冷，擔心飯碗不保。有學校及社福機構更憂招聘工作被拖延，人手短缺。本報記者接連4日測試網上預約系統均被拒，議員斥預約系統「長期爆額」影響極大，致函警方促解決。教育界人士則指，若申請查核需時太長，學校一般會容許申請人後補紀錄，但恐寬免安排被有性罪行前科者「鑽漏洞」。

根據現時安排，性罪行紀錄查核只可經由網上或自動電話查詢系統，向性罪行定罪紀錄辦事處預約，不接受即場申請。本報記者自本月18日起連日測試，至21日多番於網站預約，每次均在輸入資料要預約時，網站就顯示所有可供預約的時段已滿，多日均碰壁。

警方回覆查詢指，性罪行定罪紀錄查核辦事處於今年1至8月處理了逾4.1萬宗新申請，當中有7名申請人經機制查核有指明列表的性罪行定罪紀錄。部門留意到近日查核機制的預約狀況，會於10月起增加額外人手，提升處理申請數量。但沒回應本報查詢目前輪候人數及需輪候時間等。

工會：無審查結果恐影響入職 警方又指，近日有相當數量的申請人成功預約後缺席，令其他人未能預約，提醒市民預約後若無需要或未能使用該時段，應及早更改或取消。另外，部門最快於今年12月中起推出網上平台，屆時市民可於網上提交申請文件及繳費，毋須到辦事處遞交。屆時申請人亦可到分布各區的6間指定警署提交指紋，查核申請的有效期亦會延長一倍至36個月，預期可紓緩現時的預約狀況。

香港教育工作者工會榮譽主席黃建豪表示，求職教師會在「見工」後，獲校方或有關機構發信，再向執法部門提出申請。據過往經驗，一般需時要兩至3星期。對於預約爆滿情況，他亦有所聽聞，不過若時間過長部分學校亦會容許申請「後補」。然而，由於中間會存在一段「空窗期」，校方亦會擔心是否聘用的人士有干犯性罪行。為免麻煩，不少學校亦會優先揀選已有審查結果的職員。

愈拖愈耐 議員質疑管理不善 議員江玉歡表示，性罪行紀錄審查實施初期，申請只需幾日就會出結果，其後延至幾星期，甚至現在要「預約」後才能作出申請，申請人動輒要白等一、兩個月。她曾收到市民求助，稱近月就連預約都爆滿，令求職者難以入職，團體、機構亦難以請人，尤其社福界人手短缺，審查太慢亦有機會加劇問題。江續指，性罪行紀錄理應「一撳機就有」，而且內容亦相當簡單，「有（性罪行）就有（紀錄），冇就冇」，要市民、機構等數星期的情況令人難以理解，質疑是否系統於管理上出現問題。

「性罪行定罪紀錄查核」機制自2011年12月實施，要求從事與未滿18歲人士或精神上無行為能力人士有關工作的準僱員，在取得僱主證明書後向執法部門申請進行性罪行定罪紀錄查核。相關職位包括教師、照顧兒童的社工、兒科醫生和護理人員、長期聘任的校巴司機等，未能提供紀錄者有機會不獲聘請。政治組

過去3年申請性罪行定罪紀錄數字