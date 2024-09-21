旅遊業能否重振 十一便是試金石

剛過去的中秋假期，內地旅客來港消費續跌，港人北上則繼續熾熱，本港餐飲及零售業界願望落空，惟有將整副心思寄望在即將到來的十一假期，冀歡樂氣氛能吸引更多旅客和本地人消費。港府不敢怠慢，煞有介事成立跨部門指揮中心，務求假期期間交通暢順、秩序井然。旅遊業能否重振，十一將是試金石。

文體旅局昨日召開第二次跨部門會議，統籌十一接待訪港旅客的預備工作，三大執法部門、運輸署、民政事務處、多個旅遊業組織均有參與。目標很明顯，就是希望及早做好交通及接待安排，務求把握十一假期吸客吸金。

然而，願望是良好的，現實是殘酷的，從過去內地連續3日中秋假期、內地旅客訪港情況觀之，香港繼續旺丁不旺財。香港餐飲聯業協會會長指出，內地旅客消費力減弱，人均消費減少兩成，飲食業今年的中秋生意較去年下跌10%至15%；另有大型酒店集團高層表示，今年酒店訂房速度緩慢，尖沙咀、銅鑼灣的酒店要減價一至兩成招客，直言香港的吸引力遜於鄰近的日本、南韓、台灣以至泰國。

實際上，競爭來自四面八方，除了日韓台泰外，大灣區城市吸引力也是不斷提升，早已吸走了大量香港消費者。入境處數字顯示，內地一連3日中秋假期（15日至17日）期間，內地旅客共有35萬人次訪港，同期離港則有36萬人次。至於香港居民自本月13日起一連5天，就有158.7萬人次離境，其中超過91%都是北上消費，淨流出人次多達15.6萬。數字不會說謊，不管怎麼看，出境港人都比入境旅客為多。飲食業界承認，單靠旅客不足以支撐整個行業，最重要是留住本地客。零售業界亦指出，「個餅就係得咁多，大家要鬥搶」。

業界終於肯認清事實是好事。自從內地推出個人遊政策以來，香港享受了漫長的蜜月期，內地旅客一窩蜂湧港爆買，由奢侈品到日常用品都有，各行各業躺着也賺錢。但一場疫情改寫一切，不僅中港兩地經濟同樣受挫，消費者爆買不再，長期禁足在家亦令消費者習慣網上購物，就連開餐食飯也多數留在家中搞掂。近月香港有數以百計的食肆及中小企執笠，證明現已進入汰弱留強的時代，商界若然拒絕變通，便只能坐以待斃。

明乎此，餐飲及零售業要吸客，必須不斷裝備自己提升競爭力，搶旅客的同時亦不要忽略本地客；而港府則要做好助攻角色。這一年多來，港府言必稱推動盛事經濟，可惜不是雷大雨小，就是濫竽充數，至今未能收到好效果。當局最近宣布連串慶祝十一的活動，這對旅客以至市民無疑有一定的吸引力，但更重要是做好配套安排。去年除夕煙花匯演吸引數以十萬計的人群到維港兩岸觀看，卻沒有提供足夠的交通疏散，以致內地旅客滯留街頭，怨聲載道。隨着愈來愈多旅客傾向即日來回，港人也熱衷北上，港府除了要確保十一交通暢順，更應及早跟深圳方面溝通，增加24小時通關口岸，千萬不要在喜慶日子生亂。