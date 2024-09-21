笑看天下：只容許自己放火

中國海警艦艇編隊梅山號、秀山號與俄羅斯海警勘察加彼得羅巴甫洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦，周三於俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯合演習；聯演結束後，上述4艦將組成艦艇編隊，赴北太平洋公海開展聯合巡邏。呢次係中俄海警2024年聯演聯巡嘅重要組成部分，檢驗了聯合執法、聯合救援方案，為下一步共同維護海上安全和生產秩序打下堅實基礎，為下一步中俄海警艦艇編隊聯合巡邏實現良好開局。

中俄海警艦艇聯演，正正展示兩國的海軍實力不容忽視。然而，中國偶爾展示一下肌肉，美國總愛呱呱大叫，說甚麼「中國威脅」。最近，美國副國務卿坎貝爾表示，中國已構成美國史上最大挑戰，超越了冷戰時期，並指摘北京對俄羅斯國防工業嘅支持直接來自中國領導層。坎貝爾呼籲華府保持兩黨對華關注，並加速美國海軍造船速度和國防建設基地的能力，又希望歐洲對華採取更強硬嘅立場。中國外交部發言人則表示，中方致力於同世界各國展開友好合作，反而美國不斷強化軍事同盟關係，到處拼湊反對中國的小圈子，脅迫其他國家選邊站隊。

事實上，美國最愛做大喊十，這邊廂指中國「構成美國史上最大挑戰」，那邊廂美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂發表2024年海軍作戰領航計劃，兩大目標分別是：為2027年前與中國的潛在衝突作準備，以及提高軍隊的長期優勢。為了實現目標，弗蘭凱蒂將實施「33號計劃」，希望加速追趕七大領域，包括消除船舶、潛水艇和飛機的維修延誤等。

你看，山姆大叔的心態，永遠是「我放火就得，你點燈就唔得」，你點燈就係有陰謀，想照盲我對眼咩！所以話，中國根本不必理會老美，適當時更要騷吓肌肉，讓老美自己騰雞！