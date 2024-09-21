冰鑑春秋：賴清德專長送終？

賴清德為好友潘孟安母親告別式當「點主官」的影片爆紅，只見賴全程不看稿，相當熟練地用半文半白的文言音台語誦唱「點主詞」，不僅禮儀師盛讚架勢更勝專業，網友也大呼發現賴的第二專長。

「點主」習俗源自前清，本來只有德高望重的地方耆老往生，才能享此殊榮，但後來就算年輕人過世，只要家人認為有需要，也一樣可以舉辦此種儀式。而在台南，地方首長與民代為了搶票，幾乎人人都當過點主官，只因這樣一來，這一個家族就成為鐵票，所以台南政壇人物有不少都是「點主」的高手，賴清德應該也是這樣訓練出來的。

但身為務實台獨工作者的賴清德，一生不遺餘力推動去中國化，卻好像忽略了「點主」這個儀式，其實充滿了濃濃的中國味。更別提點主詞內容完全是標準的中國文化：「請開硃筆昌昌，日月接三光，指日高升；孔聖賜吾文昌筆，點天天清，點地地靈；點左眼清，右眼明；點左耳聰，右耳敏；點人人長生；點主囝昌盛；吾今硃筆寄在斗（插在墓），代代子孫千萬口（齊興旺）。」最討厭中國的賴清德，卻最擅長唸點主詞，這樣不會讓自己精神錯亂嗎？

而雖然家屬以請到位高權重人士擔任點主官為榮，但身為領導人，去幫好友當點主官，是否適合也引起民間議論。更糟的是，賴清德上任迄今看不出有甚麼福國利民的政策提出，幾次想要創造年輕人話題的網絡操作也乏人問津，最吸睛的演出居然是幫人送終！這個兆頭實在不能算好。

在賴清德心中，幫中華民國「送終」，可能是他畢生的心願。但台灣人怕的是，賴清德這樣拳打腳踢，會不會用力過猛，到最後連台灣全體都被他老兄送了終，到時點主官不知道換誰來當？