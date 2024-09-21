筆下風雲：男童慘死與解禁水產

就在九一八事變93周年、瀋陽舉行撞鐘鳴警儀式的同一個早上，深圳驚爆10歲日本籍男童遇襲身亡慘劇，44歲漢族男疑兇當場被捕。日相岸田文雄隨即批評，這是極其卑劣的犯罪行為，強烈要求中方說明事實。中方則強調是個別偶發事件，外交部表明遺憾和難過。而就在慘劇發生兩日後，傳來中日就福島核污水排海問題達成共識，中方先獨立採樣監測，逐步恢復符合規準的日本水產進口。

連串事件是否有關係呢？這些年，中國民族主義高漲，反日運動一度鬧得不可開交，許多在華日企遭到打砸破壞。其後在官方刻意壓制下，公開的反日示威稍減，但民間反日情緒依然高漲。官方高調紀念九一八事變，必會引致個別激進國人對日本更加反感。

值得關注的是，今年6月，一名中國男子持刀襲擊蘇州日本人學校一輛接送學生回家的校車，一對日本母子受傷。外交部當時形容為「孤立事件」，無奈事隔數月，另一宗孤立事件再次在深圳上演。與此同時，6月吉林亦發生針對美國人的暴力事件，4名美國教師在吉林公園遭刺傷，幸好沒有搞出人命，外交部當時也是以孤立事件應對。美國壓制中國愈演愈烈，中國人對美國反感也日甚一日，這些孤立事件何時再現，誰也說不準。

中美是不可調和的大國競爭，中日作為近鄰，中方的態度是能談便談，不希望跟日本關係鬧得太僵，惟岸田政府緊跟美國的反華路線，而堅決將核污水排出大海亦令中國無法容忍，雙方一直爭持不下。就在此時，擾攘多時的日本水產進口禁令忽然宣布逐步解除，這顯然是中國作出較大讓步。當中部分原因，是否就日本10歲男童慘死而作出「補償」呢？中方雖然否認，但難免令人有所聯想。