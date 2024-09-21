強詞有理：收割不了

美國聯儲局一如所料開啟減息周期，這是4年來的首次減息，而且一減就是50個基點，說明美國經濟狀況實在不妙，衰退風險揮之不去。在此之前，聯儲局一直死撐，不管市場如何呼喚減息，依然按兵不動，現在終於面對現實，在就業數據欠佳、消費市場乏力的情況下，不得不正式啟動減息周期，是不是太遲？只能留待時間證明。

事實上，美國不僅經濟狀況不妙，財政狀況更是不斷惡化。根據美國財政部日前公布的數據，截至8月的2024財年前11個月，聯邦政府財政赤字將近1.9萬億美元，同比增加24%，全年赤字極可能創下新冠疫情以來年度新高。其中單是利息支出就增加30%，達到創紀錄的1.05萬億美元，全年利息支出勢必還會破頂，遠遠超過軍費開支。之前還有人替美國政府辯護，指利息支出並不是很高，現在有美國財政部的數字為證，應該無話可說了吧？

除了政府債台高築，普通民眾的債務負擔也愈來愈沉重。銀行數據顯示，許多美國人已無法按時支付帳單，過去一年將近一成信用卡拖欠還款，是十多年來比例最高的一年。難怪超級富豪馬斯克警告，美國正走在破產的快車道上。這次他不是譁眾取寵，美國國債規模已突破35萬億美元，而且還在快速膨脹，僅僅支付利息就不得了，更別說清還債務。實際上，美國早已資不抵債，根本不可能清還債務，只能不斷以債養債，拖得一時是一時。這也正是聯儲局不得不減息的主要原因，如果繼續死撐，只能加速破產。連共和黨總統候選人特朗普也認為，聯儲局減息50個基點，如果不是在玩政治，就必定是經濟狀況非常糟糕。

沒錯，美國經濟狀況確實非常糟糕，不僅債台高築，資產泡沫更是危若累卵。近年美股屢創新高，看似一片火熱，其實並沒有太多實質因素支持，主要是由人工智能熱潮帶動，這種虛火究竟能維持多久，實在令人懷疑。有金融界人士警告，股市繁榮將以災難告終，而且經濟衰退必定會發生。是耶？非耶？不妨拭目以待。

「美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。」這是美國前財長康納利的名言，夠坦白，也夠無恥。通過加息和減息收割全球，是老美慣用伎倆，但今時不同往日，隨着中國經濟實力日益壯大，全球影響力不斷提升，美國再也無法予取予攜。