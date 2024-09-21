龍吟虎嘯：有人用炒作刑案反華

深圳發生日本人學校一名日籍10歲小學生被當地男子持刀襲擊致死事件，這種刑事殺人案和暴行無論發生在哪裏，不論遇害者是甚麼人，出於甚麼理由被殺，都是必須嚴譴的，何況此案件發生在中日兩國之間，發生在「九一八事變」93周年之時，就更為震驚和敏感。

日本駐廣州總領事館、日本駐華大使館、日本外相、副外相連番向中方提出交涉，要求中方確保在華日本僑民的安全，日本大使館下半旗致哀。中國外交部表示，中方對發生這樣的不幸事件表示遺憾和痛心，表示今次是個別事件，相信不會影響中日關係。事發後，許多深圳民眾到日本人學校門口獻花，表示哀悼。說到底，這是一件不幸的個別人要負起法律責任的刑案，中日官方和民間的表態及處理也是合情合理適切的。

然而，令人感到突兀的是，日本首相岸田文雄高姿態介入此事，聲稱「事件是極為卑劣的犯罪行為，要求中方說明情況」。大有把一件個別人的刑事犯罪案件，拉入國家層面的架勢！是何居心？岸田文雄為了顯示權威性，他是這樣講的：「我已經下達指示，讓有關部門盡早要求中方說明案件實際情況。」岸田此說，暗含對中方的不信任，質疑中方隱瞞情況。

岸田文雄上任近3年，最近聲稱不參加9月底的自民黨總裁選舉。岸田是臭名昭著的政客，跳躍在山姆大叔制訂的反華戰略的前後左右，他任內強化美日同盟，修補與南韓的關係，積極支持烏克蘭，在廣島舉行G7峰會，和北約勾肩搭背建立互助關係，全部是為了忠實執行美國打壓中國的戰略目標，無怪乎拜登稱讚他「將美日同盟推向新的高度」。尤其是在助美干預中國內政、「協防台灣」問題上，岸田不但一再鼓吹前首相安倍晉三所說的「台灣有事就是日本有事」，而且身體力行，把琉球等諸島打造成援台軍火庫、儲備倉。如今出於反華本性，岸田文雄又要把一宗刑案炒作一番！