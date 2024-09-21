坦言集：擴大戰爭

以色列政府指出，現時進入更廣泛的戰爭（Wider war），意即不再局限於巴勒斯坦。事實上，近日以軍已逐漸在加薩減少攻擊，戰爭重點轉移至黎巴嫩，亦對敍利亞、伊拉克攻擊，偷襲伊朗，遠攻也門叛軍青年運動（即胡塞武裝），已經有區域大戰的趨勢。以色列國防部長的宣布，僅只公開證實改變了軍事戰略。這個改變是否意味着以軍會大舉侵略黎巴嫩及周邊國家？

不過從以軍的攻勢看，似乎仍不敢進行地面攻擊，如2006年出兵黎巴嫩南部、貝魯特那樣，後者是以國在中東戰爭首次敗退停戰，但空襲和偷襲的規模、頻度和範圍會擴大。一方面，這是猶太民族以眼還眼、以牙還牙的報復，針對真主黨對以國北部的打擊。另一方面，以色列是盡用其空中優勢摧毀真主黨的力量，同時抑制敍利亞、伊拉克等地方武裝的呼應行動。

剛剛用傳呼機等通訊器材進行的恐怖主義破壞，應是當前加強打擊真主黨和黎巴嫩的部分行動，後繼相信還會有更多。以色列害怕地面攻擊真主黨，因此要用空襲、遙炸來摧毀真主黨的組織，或至少以恐怖活動和狂轟濫炸來挫敗真主黨及其黎巴嫩支持者的勢力，製造恐慌，阻嚇支援。不過，單只空襲，除非如在加薩的全面破壞，否則的話，沒有地面進侵，難阻真主黨重組力量，再增強對以國境內的攻擊。雙方都是等待對方入侵，以便利用地利將入侵者殲滅。可真主黨更有等待的優勢，也沒有進侵以國的能力與意願動機。

真主黨的策略是不斷加強對以色列的襲擊，打擊其經濟與社會，挫折其士氣。襲擊從以色列北部擴展至中部，包括海法和特拉維夫，使以色列草木皆兵，既打擊其經濟，截斷其從海外的進口，使以色列的進口依賴經濟不易維持，也使以色列內部分歧擴大，迫使尋求停戰和談。

真主黨背後支援者為伊朗，以色列背後支援者為美國，但以色列武器的成本高昂，戰爭帶來的消耗不易長期承擔，務求速戰，且若北線與真主黨爭持不下，其他地方武裝會群起攻擊，以軍損耗已大，單只人力便難應付，此所以美軍已在境內和周邊部署隨時參戰。

以色列擴大戰爭未必可屈服真主黨，反而加快戰爭消耗，引來美軍參戰的重大區域危機。美軍參戰必然對伊朗先行攻擊以增勝算，伊朗及其他伊斯蘭國家也同樣會被迫介入，中東大戰似乎迫在眉睫。