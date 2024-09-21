貨車溜後 尾板插管理處寫字樓

【本報訊】昨日中午12時許，一名姓陳（63歲）貨車司機，在觀塘開源道47號凱源工業大廈停車場開啟貨車尾板上落貨時，懷疑未拉妥手掣，導致貨車溜後約6米，撞及由鋅鐵搭建的寫字樓，貨車尾板如同刀片插毀寫字樓。其中圍板被插毀變形，一名姓曾（61歲）女會計被困寫字樓內，需由消防員救出，幸好事故中無人受傷。

據了解，被波及的寫字樓屬於大廈業主立案法團，姓曾女會計原本工作的寫字樓並非上址，由於早前屋宇署指原本的寫字樓違規需要清拆，她始遷至現址工作。據曾憶述稱，事發時正埋首工作，乍聞同事大叫一聲後轉頭查看，惟貨車尾板已插毀圍板，她被困枱櫈之間無法離開。其後消防趕至把她救出，慶幸沒有受傷，她坦言當時「唔識驚」，事後始猶有餘悸。

貨車過高 撞爆車場消防喉 另外，昨日上午8時許，一輛中型貨車駛入東涌富東邨停車場時，疑因車身過高，撞毀停車場天花的兩條消防喉及通風槽，導致大量水不斷從消防喉湧出，姓吳（59歲）貨車司機見狀，慌忙報案求助。有目擊市民拍下影片，並上載至社交平台，有網民看畢影片後笑言「免費洗車」、「水簾洞喎」。