挾上車禁錮債仔 再多4惡煞就逮

西區4宗淋油追數 2黑漢被捕 今年8月上旬，香港仔一名男子疑因欠債，被3名男子挾持上車，期間有人自稱三合會成員並逼其還債，事主承諾還債後獲釋。西區警員經調查後，於該月上旬以涉嫌「非法禁錮」拘捕一名青年。至昨日，執法部門在全港多區拘捕6男，當中4人疑與上述案件有關；另外兩男則與4宗在西區發生的非法收數淋潑紅油案有關，同時扣查一輛涉案的私家車及檢獲犯案工具等證物。

今年7月中，香港仔一名男子因欠債問題，其住所被淋潑紅油。至8月初，事主在香港仔一間酒吧夜蒲消遣後，離開時遭3名男子挾持登乘一輛白色私家車離去。期間，該3名男子向事主自稱三合會成員並逼其還債，其後事主承諾還債後獲釋，而該3名男子則乘坐該私家車逃去。

警員經翻查閉路電視錄影後，鎖定懷疑涉案人士，於8月上旬在葵涌區，以涉嫌「非法禁錮」拘捕一名22歲青年，他其後獲准保釋候查，須於9月下旬向執法部門報到。

欠債20萬 遭挾持近句鐘 至昨日，西區執法部門展開代號「犁庭掃穴」行動，在全港多區拘捕4名男子，並在其中一人住所附近，尋獲懷疑涉案的白色私家車，該車已被扣留調查。

該5名疑犯（20至45歲）分別報稱廚師、售貨員及冷氣技工，其中4人有黑幫背景。據了解，案中事主20多歲，報稱無業疑有黑幫背景，相信欠下約20萬元的私人債務，他被挾持在涉案私家車近一小時，期間疑犯着他通知父母欠債一事，最後在將軍澳坑口獲釋。

另外，在今年8月至9月期間，西區有4名住戶報案，指因欠債問題致其住所被淋潑紅色漆油。警員經情報分析和調查後，昨日在東涌區，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕兩名分別19歲及25歲、報稱無業的男子，同時檢獲犯案工具及犯案時穿着的衣物。初步調查顯示，該兩名疑犯透過網上搵工平台，被收數公司招攬前往指定地點淋潑紅油，每次完事後可收取1,000元酬勞。二人俱有黑社會背景，已被帶走扣留調查。