毒倉落戶酒店房 住宅變製毒工廠 2人落網

葵涌屯門檢值2730萬貨 執法部門根據線報及經調查後，於前日掩至葵涌一間酒店房間，破獲一個毒品倉庫，檢獲市值超過2,400萬元的懷疑可卡因、以及以紅酒作掩飾的液態可卡因，拘捕一名受聘管理毒倉的無業漢，他已被暫控一項「販運危險藥物」罪，將於今日提堂。另外，同日警員搗破屯門一個以住宅作掩飾的製毒中心，拘捕一名中年男子，檢獲市值近250萬元懷疑可卡因和霹靂可卡因，以及製毒和包裝工具。

液態可卡因 以紅酒掩飾 執法部門指出，早前有線報指出，有不法分子利用葵涌區一酒店房間進行販毒活動。警員經調查及情報分析後，於前日傍晚在酒店外，截查一名離開酒店的目標男子，再把他帶返其租住的房間搜查，結果在房間內檢獲31公斤懷疑可卡因及4樽以紅酒作掩飾、共約4公升的懷疑液態可卡因，估計毒品總市值約2,480萬元。

警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓彭（25歲）本地男子，他報稱無業，已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日上午在九龍城裁判法院提堂。

犯罪集團招攬 利誘理貨 初步調查顯示，有人以月租15,000元租住有關酒店房間販毒，該毒品儲存倉庫運作約一周，相信有人被犯罪集團招聘及受金錢利誘、鋌而走險營運及管理毒品倉。執法部門相信行動已堵截大量毒品流入市面，現正追查毒品來源。

另外，西九龍總區警員根據線報及經調查後，於前日展開打擊毒品行動，在屯門一住宅單位外截查一名形迹可疑男子，其後在其單位內，檢獲2.24公斤懷疑可卡因、約450克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑製毒工具及包裝工具，檢獲的毒品總市值約246萬元。警員經調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」，拘捕該名姓李（41歲）本地男子，他已被扣留調查。