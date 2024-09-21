雪櫃冷凍冷藏分別大 食物儲存勿亂擺

【本報訊】食物放雪櫃需注意儲存時間，冷凍和冷藏分別亦很大，儲存不同食物時需特別注意。食物安全中心早前發布的最新一期的食物安全焦點，指冷凍保存的食物可以抑制細菌生長，但一些細菌仍能在此環境中滋長，如李斯特菌。此外，食安中心還提到，一些食物冷藏後可能會出現品質問題，導致保質期變短。

食安中心表示，冷凍及冷藏均可保持食物處於低溫，遠離危險溫度範圍，從而保存食物，但保存的條件卻不盡相同。冷凍的食物在攝氏4度或以下保存，在這種環境下多種細菌的生長會受抑制。大部分冷凍儲存的食物都能保持質感。然而，某些種類的細菌如李斯特菌，在冷凍溫度下仍可以滋長。李斯特菌若存在，便可隨時間，在雪櫃內繁殖並引發食源性疾病。

食安中心舉例，在雪櫃溫度為攝氏4度或以下時，有殼蛋的保存時間約為3至5個星期、雞肉的保存時間約為一至兩日、魚類的保存時間約為一至兩個星期、扒類的保存時間約為3至5日、貝類海鮮的保存日期約為一至兩個星期，菜湯和肉湯的保存時間約為3至4日。而當食物儲存於攝氏零下18度或以下，細菌則會被迫進入休眠狀態。與冷凍相比，由於微生物生長受到抑制，因此能減低食物變壞的情況。

朱古力有殼蛋不宜冷藏 另外，把魚類等食物冷藏於攝氏零下20度或以下7天，或攝氏零下35度或以下約20小時，能在食品製作環節中殺死寄生蟲。不過，有殼蛋不可以放進冰格，冷藏有殼蛋或會使蛋殼爆裂，蛋類應存放在雪櫃內不要冷藏。

有些食物經冷藏後可能會出現品質問題，包括冷藏肉類出現凍燒、朱古力上出現脂霜及蛋黃醬有不穩定的油與水混合乳狀液。在冷藏或冷凍食物前，應提前做準備，檢查哪些食物可保持新鮮和有營養。而且，並非所有食物都適宜存放在雪櫃內，例如香蕉等蔬果有可能受冷凍害影響，使品質下降及令保質期變短。