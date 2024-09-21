港鐵前線提升溝通技巧 協助腦退化乘客

【本報訊】今日是「世界認知障礙症日」，根據政府早前發布的《精神健康檢討報告》，本港認知障礙症患者人數高達10萬人，接近長者人口十分之一。港鐵作為本港最大公共交通系統，有車站職員就曾識別於站內徘徊的認知障礙症長者，並協助對方成功與家人團聚。港鐵公司表示，現有逾3,000名前線職員完成腦退化症教育課程，下月起會安排前線職員陸續參加有關培訓，提升與腦退化症乘客的溝通技巧。

在將軍澳綫康城站擔任車站管理主任的汪百豪，去年底在車站遇到一位有腦退化症而迷路的伯伯。他憶述，伯伯當日在車站大堂收費區徘徊，接觸後發現對方無法提供任何個人資訊或回應目的地，透過觀察及溝通，意識到對方可能是腦退化症人士。汪百豪隨後運用培訓課程中學到的溝通技巧，與伯伯保持閒聊以安撫其情緒，並從伯伯的手帶獲悉其家人的聯絡方法，最終約在一小時後，伯伯成功與家人團聚。

港鐵表示，近年推出「腦友守護」計劃，關懷腦退化症乘客及長者。作為計劃一部分，現有超過3,000名前線職員，已參加由賽馬會耆智園制訂的培訓課程，提升與腦退化症乘客的溝通技巧，而下月起前線職員亦會陸續參加體驗式腦退化症教育課程，更深入了解腦退化症人士的感受。同時，所有港鐵及輕鐵客務中心的平板電腦，均已安裝賽馬會耆智園的「友里蹤跡」應用程式，讓照顧者能盡早掌握走失腦退化症人士的蹤迹。

票務系統助尋回29人 今年港鐵亦成為「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」的支持機構，「智康健」流動車會在本月游走大圍站、太子站及灣仔站外等位置；而太子站及大埔墟站將於11月設置「智康健」宣傳攤位，向市民提供初步篩查及相關教育資訊。此外，自去年起，港鐵透過提升網絡的票務系統，運用執法部門提供的八達通號碼，辨認走失的腦退化症人士及長者等，至今已協助執法部門尋回29位走失的市民。

汪百豪