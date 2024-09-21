東呼即應：邊食甜筒邊扭軚 駕駛態度真費解

【本報訊】考牌時間長是一回事，但駕車外出時也要打起十二分精神。《東呼即應》近日留意網上流傳一條片段，有司機食住甜筒開車，手根本無法握實軚盤，如遇突發事故後果堪虞；亦有外傭帶同小主人外出，小主人衝出馬路險被的士撞倒。司機、行人都應時刻打醒精神。

天氣炎熱時吃雪糕無可厚非，但在吃東西時就不要開車為妙。如網上流傳片段顯示，有司機要扭軚出車，視頻中卻見其一隻手拎着甜筒又要忙着扭軚，根本未能很好控制車輛。而拍攝視頻的車輛更是險些撞到該輛汽車，如此開車勢必增加意外發生的機會。

外傭帶少主過路險捱撞 其實不僅駕駛者有問題，今時今日香港地就連其他道路使用者都是表現不合格。另一網上流傳的車Cam片顯示，有外傭帶小主人外出，只見小主人年紀小小非常活潑，一路蹦蹦跳跳，更突然衝出來想過馬路，估計是被前方的小巴遮擋了視線，未能看到對向駛來的的士，慶幸的哥及時反應響號兼減慢車速，才避免意外發生。

但並不是每次都能「好彩」避開意外發生，眾所周知不少的哥軚盤前方擺放了一大堆電話，有機會被遮擋視線。而不少靠開車工作的司機開車亦十分鹵莽，此次未有釀成悲劇實屬萬幸。其實無論是司機開車，還是路人行經馬路時都要時刻打起精神，若真的發生慘劇則追悔莫及。