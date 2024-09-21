東呼即應：抽籤靠運 考官唔夠人 考車有排等

申訴專員公署完成對運輸署有關駕駛考試安排的主動調查，向署方提出包括積極研究增加考試場地、着力檢視4個試行直接報到安排考試中心的經驗等共12項主要改善建議。《東呼即應》探討相關問題，有市民認為，排隊時間太久是考官人數不足導致。有專家批評抽籤制度對考生、考官皆不夠人性化；議員則指透過智能手機通知考官獲派試場，取代親身齊集何文田等候結果，基本上並無予人打龍通空間，當局應從善如流。

疫情停辦累積很多考生 審計署2022年發表報告批評，近年非商用車輛路試輪候時間大幅延長，4間指定駕駛學校考試中心私家車合併試2021年平均要等412天，較2015年的214天需時多了93%。市民黃先生講述親身經驗指，今年年初就報名，已經等候8、9個月，聽說政府想加快流程，希望情況可以得到改善。市民阿蕎則認為，要請多些考官，可能是考官不足，同時也要避開颱風天。另一市民吳先生指出，其電單車試排了約10個月，導致此原因的癥結是不夠考官，或車路開放時間太短。

九龍汽車駕駛教師公會執行委員李家和表示，排期長有多種原因，當中最長的時間當然是疫情2022、2023年那段時間。因疫情關係運輸署一而再再而三，差不多6次暫停考試。路試、筆試也累積了很多考生，當疫情緩和市民就紛紛出來考試，令考牌日數超過一年。還有其他因素，他續說，例如移民潮令很多人有需要考車牌到外國生活，或是有些人已經有牌但是「雪藏牌」（駕照已屆滿超過3年），而雪藏牌又要找師傅補鐘（再考），鞏固自己的技術。

加上業界對駕駛技術判斷存在溝通不足的問題，李家和透露，不同考官有不同的標準，如在斑馬線前有行人準備過馬路要停車讓人時，有些考牌官會問為何不拉手掣。標準不同受最大影響的就是學生，學生無所適從導致合格率變低。而且教車師傅通常只告訴學生考牌的程序、要求及試卷，約十多小時就完成。

議員易志明提到，以往有個案，考牌官和一些師傅或考生有「打龍通」的情況，而如今科技的發展要避免此類情況很容易，可以每人派一部簡單的智能電話，提前安排好考試場，考生到試場再安排抽籤排次序，這樣能很大程度減少「打龍通」的情況。

議員倡撤總部抽籤安排 對於排期時間過長，易表示，如果全部考場取消了到總部抽籤的安排，一年應該能多出數千個考期，同樣有助減少排期時間。易續指，排期時間過長已不是一朝一夕的問題，解決方法有兩個，例如找多些試場和考官，當中找試場才是最困難的事，可能會有當區居民反對，而去偏遠地方相對容易處理，但對考生十分不便。

有市民考電單車試也排了約10個月。 李家和 東呼即應、功夫茶爆料熱線