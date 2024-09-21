大坑西邨重建 部分居民拒遷 區院處理平民屋宇上訴申請

【本報訊】大坑西邨宣布重建，仍有少數居民未搬走，管理屋邨的香港平民屋宇有限公司循民事控告拒遷居民，並與其中13名拒遷居民和解不果。雖然法庭建議雙方繼續協商，但平民屋宇延聘資深大律師要求恢復訴訟。區院早前下令撤銷平民屋宇的申請，惟平民屋宇不服並提出上訴，區院昨開庭處理該上訴。

非公開處理 兩周後頒判詞 法官高勁修表示是次上訴需以「重審」方式處理，故應「時光倒流」至當日聆訊情景，由於當時是以「非公開」形式處理，是次上訴申請亦應以「非公開」處理，故公眾人士不能旁聽。該聆訊最終在昨日下午完結，據悉法官將於兩星期後頒下判詞。

是次案件原告為香港平民屋宇有限公司，13名被告均為大坑西邨的居民，其中5名被告有律師代表，其餘被告則沒有律師並自行行事或由家人作代表。原審司法常務官宋泳琛早前就本案頒判詞時指，大部分居民無律師代表，屬年老基層，若有訴訟方「企圖乘財力和資源之優勢」，快速地針對居民取得判決，法庭有責任加以制止；宋官當時又寄語各方不要以財富輕視別人，應體現人性平等。案件編號：DCCJ 5505,5507,5509,5511,5514,5545-46,5580,5613-14，5639/2023，DCCJ 42,2486/2024