佩洛西又放厥詞 呼籲釋放黎智英

【本報綜合報道】美國眾議院前議長佩洛西周三（18日）再對香港事務指手畫腳，宣稱以前就對中國內地會否會遵守對香港的承諾持懷疑態度，現在事實證明內地沒有履行承諾，她又呼籲中方立即釋放香港國安犯壹傳媒黎智英和其他政治犯。

美媒前日報道，佩洛西指人權是美國的核心價值，必須在美中關係扮演關鍵角色，美方對中方在鎮壓、壓制內地和香港人權方面所扮演的角色，以及沒有履行《基本法》所載承諾感失望。她感到非常悲哀的是，當一些人知道內地的所作所為是非常、非常錯誤的時候，金錢卻在讓他們決定採取甚麼做法方面發揮重要作用。參議院外交關係委員會主席卡丁（Ben Cardin）亦指黎智英沒有任何正當理由被拘留，要求當局立即釋放他。