雙信封制 得分最低照中標 業界料特殊需要

指不合格者早篩走 工程質量符合所求 政府工程招標常被批評價低者得，憂質素無法保障，近年當局改行「雙信封」招標制，即發展商需以獨立信封，分別提交設計建議書和價格建議書，並將按項目設計打分。發展局向立法會提交的文件顯示，過去5年透過「雙信封」制度招標，每年平均約有30項工程，當中有6項工程仍被批予入標者中技術能力及表現最低得分者，佔相關工程近一成。業界人士認為，上述情況可以接受，因現行招標制設有下限分數，低分投標者可以中標，或與價格及特殊要求有關，相信工程質量仍符合合約標準。

根據發展局的文件，政府過往5年透過「雙信封」制度招標所批出的工務工程合約中，每年平均約有30項工程是批予技術能力及表現最高得分者，分別佔整體工務工程項目的數量和金額約40%和60%，涉及的總合約金額約為480億元。倘若計及批予技術能力及表現前3名的得分者，則每年平均約有60項工程，分別佔整體工務工程項目的數量和金額約75%和85%，涉及的總合約金額約為690億元。

不過，同期每年平均約有6項工程是批予技術能力及表現最低得分者，分別佔整體工務工程項目的數量和金額約8%和9%。

當局指，評標機制已就投標者的技術能力及表現設定合格分數，此機制確保中標者具有一定的技術能力以承接有關工程項目。

香港建造業總工會理事長周思傑接受查詢指，現時招標制設有下限的分數，當局在收到標書後，是會篩走不合格、低於下限分數的標書，所以能繼續留下來的標書仍然會在當局下限分數內，是達到政府的要求，他坦言「有政府的監管，低分投標者差極有限，做出來的工程仍有質素」。

價錢為另一因素 他又補充，有低分投標者可承接有關工程項目，估計涉及其他因素，價錢是一個因素，另一個因素有關工程項目或有特殊的要求，是該公司才可以做到，是有機會影響中標情況，而且在全年來說，比率相對偏低的，相信有特殊因素令投標者中標。