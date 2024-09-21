醫健：醫健寶庫：兒童格林—巴利症候群

格林—巴利症候群（GBS）是一種短期自身免疫性的神經疾病，隨着免疫系統攻擊周圍神經系統，包括運動神經線和感覺神經線。GBS可導致腿部、手臂、胸部和面部肌肉以及吞嚥肌肉無力，以致呼吸和進食困難等問題，會對兒童造成危險。全港患有GBS兒童的年發病率估計為每100,000人有0.62案例。研究人員尚不清楚GBS的確切成因，大約三分之二的GBS症狀會於腹瀉或感染呼吸系統病毒疾病後數天出現。而極少情況下會在接種疫苗後發生。

任何兒童都可能患上此疾病，但每個兒童的徵狀可能略有不同，包括腿部無力、步行困難、手臂無力、手指和腳趾感覺減退及疼痛、呼吸出現問題、吞嚥困難及面部無力。

如發現兒童出現上述症狀時，請立即就醫。醫生會詢問兒童的徵狀和病史，同時或會給兒童做體格檢查和測試，如血液檢測和尿液檢測、腰椎穿刺、肌電圖、神經傳導檢查及功能檢查等以確認病情。

GBS的治療方案將取決於兒童的徵狀、年齡和病情的嚴重程度。患有GBS的兒童普遍需要在醫院兒童深切治療病房（PICU）留醫，並由醫療團隊密切觀察。在病情嚴重下，兒童可能需要使用呼吸機，直至肌肉力量好轉，與此同時亦需要配合以抑制自身免疫系統攻擊或減輕炎症的治療，這包括丙種球蛋白療法及血漿置換，將身體抗體隨血漿一起去除，以減輕疾病的徵狀。在恢復肌肉力量、言語和吞嚥技能方面，兒童可能需要接受物理、職業或語言治療。由於GBS是短暫的神經疾病，大部分兒童患者通過及時診斷和治療會完全康復，亦沒有任何併發症。

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授陳凱珊