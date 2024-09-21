57歲漢染麻疹 曾訪竹園廣場

【本報訊】衞生防護中心昨日公布一宗本地麻疹個案，患者為57歲男子，曾到訪黃大仙竹園廣場內一診所及餐廳，未曾接種麻疹疫苗。病人經治療後情況穩定，仍然留院。由於麻疹傳染性極高，防護中心對相關人士進行醫學監察，暫未見任何人出現病徵，又呼籲本月1日至7日上午時間到訪竹園廣場1樓S112號舖「一粥麵」餐廳的市民與中心聯絡，中心會提供適切評估和建議。

未有接種疫苗 潛伏期無外遊 個案涉及一名過往健康良好的57歲男子。他上月31日開始發燒及喉嚨痛，於本月5日出疹，並分別於本月4日及7日到私家診所求診，再於上周三（11日）到播道醫院求醫。患者翌日再因持續發燒、咳嗽和喉嚨痛，到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療。上周五（13日），患者被轉往該院隔離病房，其血液樣本證實有麻疹病毒。

據防護中心流行病學調查顯示，該名病人未有接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊。防護中心提醒，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，而非本港出生的市民因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗，應特別留意其疫苗接種紀錄。

另外，市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄，並徵詢醫生意見。