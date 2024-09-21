偷拍裙底揭藏1500春光照 男教師入獄16月

【本報訊】已婚小學男教師於2022年中在旺角港鐵站上蓋的商場扶手電梯疑偷拍女子裙底春光，被發現及拘捕，經檢查其手機發現疑藏有裙底照超過1,500張，當中更包括小學女生。該教師其後承認在約一年多內多次偷拍不同女子，當中包括他任教的學生、同事，甚至在太空館任演講嘉賓時偷拍女職員裙底。該教師被控18項有違公德行為等罪，昨於區院承認當中13罪涉及283張裙底照，被法官嚴舜儀判監16個月。

事主包括小學女生 被告梁榮燊（36歲），被控5項有違公德行為及13項非法拍攝及觀察私密部位罪。他承認當中的13罪，餘下5項非法拍攝及觀察私密部位罪則獲准於法庭存檔。被告已婚並育有一名3歲兒子，辯方求情指，被告於案發後只能當散工，飽受精神壓力，又稱被告因工作壓力而犯案。

法官判刑指承認的控罪中共有10名事主，當中包括小學生，部分更是被告曾任教的學生及被告的同事，案件涉及違反誠信。案發至今雖逾兩年，但任何被告人均會面對壓力，被告案發前已因工作壓力尋求精神科醫生協助，卻不願放棄教職處理壓力，故並非減刑因素。法官最終判被告監禁16個月。庭上資料指，被告承認手機內有他於2021年5月至2022年7月偷拍不同事主的裙底照，僅現時控罪涉及的裙底照已有283張。案件編號：DCCC 851/2023