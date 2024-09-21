有非禮前科 官斥無吸取教訓 姦13歲網友 南亞青年囚7年半

【本報訊】21歲南亞裔青年認識13歲女網友後，初次面見便被指帶她到住所，期間趁女童食完大麻感到頭暈時，乘虛將她強姦。涉案青年否認一項強姦罪，經審訊後高院陪審團早前裁定被告強姦罪成。高院法官黎婉姫經提取相關報告後昨判處被告監禁7年半。法官指過往有非禮案底的被告明顯沒有吸取教訓。

有預謀 趁吸大麻暈眩犯案 被告馬哈茂德（Mahmood Mubeen），現年23歲。被告於2015年來港，在16歲時曾干犯4項非禮罪，涉及觸摸女性下身。法官判刑時引述事主創傷報告指，她至今仍對男性有恐懼，影響與男性的關係，心理醫生建議事主持續接受相關治療。法官指被告與事主的年齡差距並非相當大，沒有使用避孕套，令事主有懷孕和染上性病的風險。

法官又指斥被告是有計劃地讓事主飲酒和吸食大麻，最終犯下本案。法官指被告來港不久便犯下非禮罪，被判感化令，但仍沒有吸取教訓，最終判處被告監禁7年半。

控方案情指，事主Ｘ生於2007年，案發時13歲。2021年8月，被告透過社交平台Instagram帳戶認識Ｘ。同年8月25日，在被告威脅下，Ｘ應約跟被告見面。兩人在油麻地砵蘭街一處見面，被告之後帶Ｘ回家。被告在住所內，邀請Ｘ食大麻，事主最初拒絕，最終吸食了一口，隨即感到暈眩。

被告趁機吻Ｘ臉及胸部，甚至打算脫下Ｘ的短褲，Ｘ嘗試推開被告及試圖離開，被告把事主推到床上，再強姦她。完事後，被告要求Ｘ不要把事件外傳。事件最終交執法部門處理。Ｘ應警員要求，再約見被告。被告現身後即被拘捕。調查發現，被告住所床墊上有血漬，含Ｘ的基因；Ｘ胸圍內的混合物，亦驗出被告基因。案件編號：HCCC 85/2023